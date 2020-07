La preziosa rucola: scopri le sue qualità per la salute (Di giovedì 9 luglio 2020) La preziosa rucola: scopri le sue qualità per la salute. La rucola (Eruca sativa) è una pianta erbacea che appartiene alla famiglia delle Brassicacee. Trova numerosi impieghi, sia in cucina che in erboristeria. Non va confusa con una pianta molto simile, selvatica, che si chiama Diplotaxis tenuifolia e che ha un gusto molto più intenso e piccante. Dal punto di vista salutistico, la rucola può apportare benefici per via di alcune sue notevoli caratteristiche. Per esempio: il suo contenuto di vitamina C, al punto che in passato era usata per combattere lo scorbuto; per il potassio, il calcio, il ferro e il fosforo che contiene; perché favorisce la digestione; perché svolge una azione diuretica, ovvero combatte la ritenzione di liquidi; ... Leggi su pianetadonne.blog

