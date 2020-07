La police forza la porta del bagno: nascosti ci sono 8 migranti (Di giovedì 9 luglio 2020) E' mattino presto, quando il treno regionale dei frontalieri parte dalla stazione di Ventimiglia, per recarsi a Nizza. Alla prima fermata francese, quella di Menton Garavan, sale la police. Non sono neppure le 6.30. I passeggeri, ancora mezzi addormentati, assistono al fuori programma con gli agenti che forzano la porta delle toilette, convinti che all'interno possano nascondersi dei clandestini. Alla fine usciranno 8 stranieri e tra loro anche un bambino in braccio al padre. I migranti irregolari verranno riammessi alle autorità italiane, da dove sono entrati. Fabrizio Tenerelli migranti  Leggi su ilgiornale

LittleLadyTerry : @solorossanah @SoniaGrispo @laelis_b @Kellakiara del giudizio altrui o delle regolette da fashion police mi sembra… -