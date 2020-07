La morale di Ronald Reagan nel nuovo spot anti Trump (Di giovedì 9 luglio 2020) Republican Voters Against Trump, un’iniziativa politica lanciata nel maggio 2020 dal Defending Democracy Together per impedire la rielezione del presidente Trump, ha pubblicato un nuovo video dal titolo “Shining City on a Hill?”. Il riferimento è alla frase entrata nel vocabolario politico americano pronunciata dall’ex presidente Reagan in un discorso del 3 novembre 1980 alla vigilia delle elezioni in cui si riferiva all’America che agisce come un «faro di speranza per il mondo». L’annuncio utilizza le riprese di un quel famoso discorso di Reagan passato alla storia con il nome di “A Vision for America” per attaccare l’operato di Trump. «Per la prima volta nella nostra memoria, ci sono quelli che si chiedono ... Leggi su linkiesta

Linkiesta : ++ La morale di Ronald Reagan nel nuovo spot anti Trump ++ -