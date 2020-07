La lunga estate calda, rinfrescata dal gelato degli chef (Di giovedì 9 luglio 2020) Avevamo già notato una tendenza in questo senso nei giorni del lockdown: non appena i ristoranti hanno avuto il via libera per il delivery, qualcuno invece di preparare piatti si è messo a produrre cremosi gelati. Philippe Léveillée, due stelle Michelin al Miramonti l’altro, ha spopolato in quarantena con i suoi gelati e sorbetti a domicilio, che insieme ai suoi meravigliosi cannoncini hanno portato nelle case dei bresciani un dolcissimo sollievo. Lo chef, molto colpito dalla situazione contingente, ha deciso di dare così un senso ai 40 anni del suo ristorante: «Il nostro gelato non è mai uscito da qui. Sono sempre stati i clienti a venire da noi, ma questa volta abbiamo deciso che saremo noi ad andare da loro». E non potendoci andare con tutto il menu, troppo impegnativo per un asporto, ha ... Leggi su linkiesta

Non è estate senza il suo tormentone. Bello, brutto, da ballare, da cantare. L’importante è entri in testa e non se ne vada più. E così, anche questo pazzo e tremendo 2020 è alla ricerca del suo. Per ...

Niente assembramentiL’estate italiana senza festival

Non ci sarà molto da fare. L’estate 2020, come si è già capito da tempo, sarà quella delle restrizioni e delle rinunce. Anche perché, dopo il crollo dei viaggi, i tagli alle vacanze, gli aerei che res ...

