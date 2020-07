La lista dei bengalesi arrivati in Italia e “a rischio Covid” (Di giovedì 9 luglio 2020) Abdus Sobhan Sikder, ambasciatore del Bangladesh a Roma dal 2016, dice oggi in un’intervista rilasciata al Messaggero che conosce «nomi, cognomi, indirizzi di residenza e contatti telefonici dei bengalesi sbarcati da inizio giugno in Italia. Ora stiamo lavorando con le autorità Italiane per rintracciarli ma non ci saranno problemi». L’annuncio viene dopo la storia dei 600 positivi arrivati a Roma dal Bangladesh calcolata da chi si occupa di indagini epidemiologiche in Regione Lazio. Ambasciatore Sikder almeno 36 bengalesi sono risultati positivi al Covid 19 negli ultimi giorni. C’è un’emergenza nella comunità dei suoi concittadini? «Purtroppo siamo perfettamente consapevoli della situazione. Abbiamo dato indicazioni precise ai nostri ... Leggi su nextquotidiano

carlogubi : Fate girare questa lista, poi vediamo se è giusto o sbagliato far circolare più armi in Italia come chiedono gli am… - Agenzia_Ansa : #Usa, L'ira di Trump si scaglia sull'Unione europea che ha escluso gli Stati Uniti dalla lista dei Paesi i cui citt… - NicolaMorra63 : La mafia sarà vinta da un esercito di maestri elementari. Intanto si sta organizzando la logistica. - Noovyis : (La lista dei bengalesi arrivati in Italia e “a rischio Covid”) - - neXtquotidiano : La lista dei bengalesi arrivati in Italia e 'a rischio Covid' -

Ultime Notizie dalla rete : lista dei Elezioni comunali: presentata la lista dei candidati di "Uniti per Roncadelle" Prima Brescia WiFi4EU, sono 292 i Comuni italiani vincitori del voucher da 15 mila euro

Il bando WiFi4EU ha selezionato le municipalità italiane: riceveranno i 15 mila euro di finanziamento 292 Comuni, più una riserva di 40. Nuove risorse per realizzare infrastrutture WiFi locali, pubbli ...

Calciomercato Juventus: Gosens obiettivo per la fascia sinistra

Non è stato certo l'errore gravissimo contro il Milan a mettere Alex Sandro sulla lista dei partenti della Juventus. Il terzino brasiliano è vicino alla soglia di uscita già da un paio di stagioni e q ...

Il bando WiFi4EU ha selezionato le municipalità italiane: riceveranno i 15 mila euro di finanziamento 292 Comuni, più una riserva di 40. Nuove risorse per realizzare infrastrutture WiFi locali, pubbli ...Non è stato certo l'errore gravissimo contro il Milan a mettere Alex Sandro sulla lista dei partenti della Juventus. Il terzino brasiliano è vicino alla soglia di uscita già da un paio di stagioni e q ...