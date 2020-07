La lettera contro la “cancel culture” (Di giovedì 9 luglio 2020) L'hanno firmata 150 scrittori, accademici e artisti, lamentandosi delle derive del politicamente corretto cosiddetto: è un dibattito vecchio e complesso Leggi su ilpost

GibelliTiziana : RT @lanavediteseoed: 'La dialettica tra idee e il dibattito non è più considerato un valore. Un clima che rischia anche di ingenerare auto-… - Controcorr : Deferita al consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti perché 'nomina' pubblicamente il figlio. Lettera ap… - marianna_eg : Folto gruppo di intellettuali ha firmato una lettera per sottolineare la necessita’, in un clima di “gogna pubblica… - AngeloMellone : RT @_MicroMega_: Finalmente! 150 intellettuali americani contro il reazionario “#politicallycorrect” - La lettera di Salman Rushdie, JK Row… - EricDelerue : RT @lanavediteseoed: 'La dialettica tra idee e il dibattito non è più considerato un valore. Un clima che rischia anche di ingenerare auto-… -