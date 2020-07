La leggenda di Pelé inaugura la collana Curcio di biografie dei grandi sportivi (Di giovedì 9 luglio 2020) Armando Curcio Editore inaugura la nuova collana dedicata alle biografie dei grandi personaggi del mondo dello sport con 'Pelé: una promessa è una promessa', di Marino D'Amore, sociologo, scrittore e criminologo, già autore d numerose pubblicazioni e al suo esordio nel campo della narrativa per ragazzi. Il volume percorre le vicende della vita del calciatore, soffermandosi sugli aspetti più introspettivi e intimi, esplorando anche il suo rapporto con il padre e il profondo spessore morale del tanto amato calciatore brasiliano. Quella di Edson Arantes do Nascimento è la storia di un bambino che diventò calciatore, anzi, diventò uno dei più grandi calciatori mai esistiti, per una promessa. Quando vide suo padre ... Leggi su agi

