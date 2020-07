“La Lega ha raccolto molti dei valori di Berlinguer”, Salvini annuncia una sede in via delle Botteghe Oscure (Di giovedì 9 luglio 2020) Il tempo passa e, spesso, ‘molto’ di ciò che è stato cambia, spesso prendendo strade addirittura ‘impensabili’. Oggi ad esempio nella Capitale, laddove lo storico Pci visse i suoi maggiori momenti di gloria politica (fino poi alla triste ‘decadenza’), proprio davanti allo stabile che ospitava l’ex sede del Partito Comunista Italiano, è stato anticipato che sarà presto inaugurata una sezione della Lega. E’ stato lo stesso leader del Carroccio ad annunciarlo a La7, ‘stupendo’ tutti: “Stiamo per aprire a Roma, a Bologna, a Reggio Calabria”. Salvini: “La Lega ha raccolto i valori di Berlinguer” Quindi, soffermandosi sull’imminente sede di ... Leggi su italiasera

