La Lega cambia sede a Roma. Salvini: “Noi eredi di Berlinguer”. Zingaretti: “Chiamate il 118” (Di giovedì 9 luglio 2020) La nuova sede della Lega a Roma in via delle Botteghe Oscure. Ed è subito scontro con il Partito Democratico. Roma – La nuova sede della Lega a Roma in via delle Botteghe Oscure. Il Carroccio nelle prossime settimane sbarcherà in una strada identificata storicamente con il Partito Comunista. Ai microfoni de L’Aria che tira il leader leghista, Matteo Salvini, provoca la sinistra: “I valori di una certa sinistra – ha precisato l’ex ministro dell’Interno – i valori del lavoro degli artigiani, di Berlinguer, sono stati raccolti dalla Lega. Se il Pd chiude Botteghe Oscure, e la Lega riapre io sono contento. E’ un bel segnale“. E c’è chi ... Leggi su newsmondo

