La Juventus sbarca su TikTok: lanciato il canale ufficiale bianconero (Di giovedì 9 luglio 2020) La Juventus sbarca su TikTok. Da oggi il club bianconero è presente, con un suo canale ufficiale, anche sul social network dedicato ai video brevi. “Pensi di saper replicare il “SIIIIUUU” di Cristiano Ronaldo? O di avere la tua “mask” come Paulo Dybala? O magari sai fare la “Charo dance” meglio di Blaise Matuidi? E’ … L'articolo La Juventus sbarca su TikTok: lanciato il canale ufficiale bianconero è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

In più, lo sbarco su TikTok conferma la forza del Club in ambito social, testimoniata, tra l’altro, pochi giorni fa, dal record ottenuto su Instagram, dove Juventus è diventata il Brand italiano #1 ...In più, lo sbarco su TikTok conferma la forza del Club in ambito social, testimoniata, tra l’altro, pochi giorni fa, dal record ottenuto su Instagram, dove Juventus è diventata il Brand italiano #1 ...