La Juventus fa la spesa in casa Atalanta: blitz per il goleador a sorpresa (Di giovedì 9 luglio 2020) La Juventus pensa in grande per il futuro. La mossa di mercato per la prossima stagione potrebbe vedere coinvolto uno dei migliori giocatori della stagione di Serie A che milita... nell'Atalanta. Un vero e proprio scippo da parte dei bianconeri che sarebbero interessati a Robin Gosens.Juventus: Gosens per la fasciacaption id="attachment 967447" align="alignnone" width="569" Gosens Atalanta (getty images)/captionNove reti realizzate in 28 partite di campionato, il tutto condito anche da sei assist. La stagione di Gosens è da incorniciare. L'esterno dell'Atalanta, secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, sarebbe entrato in orbita Juventus specie dopo un'annata in cui i terzini mancini della Vecchia Signora non hanno brillato, su tutti Alex Sandro, deludente anche nella gara ... Leggi su itasportpress

