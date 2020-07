La Guardia Costiera ferma la Sea Watch. Rischi per i migranti soccorsi (Di giovedì 9 luglio 2020) Scatta il fermo amministrativo per la Sea Watch, che non potrà lasciare Porto Empedocle fino a quando non saranno risolte le irregolarità riscontrate. Scatta il fermo amministrativo per la Sea Watch 3. La Guardia Costiera ferma la nave dell’Ong a Porto Empedocle, destinazione del suo ultimo viaggio conclusosi solo pochi giorni fa. Le autorità italiane hanno disposto che l’imbarcazione non potrà lasciare l’attracco fino a quando non saranno risolte le irregolarità riscontrate sulla nave. Il viaggio La Sea Watch 3 aveva fatto sbarcare 211 migranti soccorsi nel Mediterraneo ed era rimasta in mare per giorni prima di ottenere un porto sicuro per lo sbarco. Le persone che si trovavano a bordo ... Leggi su newsmondo

