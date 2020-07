La giustizia malata: condannato a 10 anni il pm Savasta. A Trani un sistema di corruzione famelica delle sentenze (Di giovedì 9 luglio 2020) Soldi e gioielli in cambio di sentenze aggiustate. L'accusa è di aver fatto parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari Leggi su tg.la7

di Dory d’Anzeo In un letto d’ospedale, a lottare contro una malattia terribile – un cancro al pancreas – ma non ha perso la voglia di alzare la voce e chiedere giustizia. Annalisa B.i, quarantasette ...Nella sua vita da romanziere, Don Winslow non ha mai passato più di cinque giorni senza scrivere. Nel 2015, appena consegnato l’ultimo volume della trilogia che lo ha reso famoso in tutto il mondo, Il ...