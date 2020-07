La gita al lago con il figlio e la scomparsa: mistero sulle sorti dell’attrice Naya Rivera (Di giovedì 9 luglio 2020) Ore d’ansia per il destino di Naya Rivera. L’attrice, protagonista della fortunata serie Tv Glee, è scomparsa dopo essersi tuffata in un lago della California. In queste ore le forze dell’ordine, con l’aiuto dei sommozzatori, stanno scandagliando l’area nella speranza di ritrovarla, ma con il passare del tempo le speranze si affievoliscono sempre di più. La 33enne era in gita al lago con il figlio di quattro anni, ritrovato solo a bordo di una barca. A segnalare la vicenda è stato un turista che ha notato il piccolo solo nell’imbarcazione. Gli inquirenti non escludono l’ipotesi di suicidio. LEGGI ANCHE > Sono emersi nuovi dettagli sugli ultimi drammatici minuti di vita di George Floyd La polizia ... Leggi su giornalettismo

