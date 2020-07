La FIGC destina nuove risorse per i settori giovanili (Di giovedì 9 luglio 2020) Il piano di sostentamento al movimento calcistico italiano varato dalla FIGC prosegue con un ulteriore intervento ad hoc per il Settore Giovanile e Scolastico. Dopo le risorse erogate con il Fondo Salva Calcio (21,7 milioni di euro) sia al settore professionistico che a quello dilettantistico, il presidente Gabriele Gravina ha deciso di abbattere il costo … L'articolo La FIGC destina nuove risorse per i settori giovanili è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Il piano di sostentamento al movimento calcistico italiano varato dalla Figc prosegue con un ulteriore intervento ad hoc per il Settore giovanile e scolastico. Dopo le ingenti risorse erogate con il c ...

