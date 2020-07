La Cuccagna delle autostrade. Ad Atlantia oltre 4 miliardi di utili in 5 anni. Per le manutenzioni sulla rete ne sono stati investiti meno della metà (Di giovedì 9 luglio 2020) Ogni chilometro di autostrada genera annualmente ricavi medi per oltre 1,1 milioni, dei quali 300mila euro vanno allo Stato e 850mila alle concessionarie, che beneficiano anche dei ricavi da subconcessioni e da altre attività commerciali svolte sulla rete. Sarebbe sufficiente questo dato fornito da Bankitalia e inserito nell’ultima relazione sulle concessioni autostradali inviata dalla Corte dei Conti alle Camere per avere una dimensione di quanto i Benetton guadagnano con Aspi e per comprendere il perché delle mille battaglie che la società sta facendo per non essere messa alla porta dal Governo a due anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi. Sempre la Banca d’Italia ha anche evidenziato che, nel corso degli anni, i ricavi per le concessionarie ... Leggi su lanotiziagiornale

Una novità all’insegna dell'identità visto che il “Gran Caffè Gambrinus” deve il suo nome al leggendario re delle Fiandre ... che le cita nel romanzo il Paese di Cuccagna). Del gelato alla violetta ...

Foligno, spiraglio per Peluso e Marotti

In attesa dell’ufficialità della riconferma, più che scontata, sottotraccia Michele Cuccagna ha cominciato lavorare per costruire il nuovo organico del Foligno. Nelle ultime ore, il ‘diesse’ ...

