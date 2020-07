La Corte Costituzionale boccia il Decreto Salvini (mentre il governo dorme) (Di giovedì 9 luglio 2020) È irragionevole la norma che “preclude l’iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo”: lo stabilisce la Consulta che oggi ha esaminato le questioni di legittimità Costituzionale sollevate dai Tribunali di Milano, Ancona e Salerno sulla disposizione che preclude l’iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo, introdotta con il primo “Decreto sicurezza“. Nonostante le tante promesse, la norma non è stata ancora modificata dal governo. Alla civiltà in Italia ci pensano i giudici, non i politici. L’Ufficio stampa della Corte fa sapere che la disposizione censurata non è stata ritenuta dalla Corte in contrasto con l’articolo 77 della Costituzione sui requisiti di necessità e di urgenza dei decreti legge. ... Leggi su nextquotidiano

