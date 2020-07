La Corea del Sud ha chiesto il farmaco antivirale redmesivir, ma tutte le dosi sono destinate agli USA (Di giovedì 9 luglio 2020) In vista di una nuova ondata di contagi, la Corea del Sud ha chiesto alla casa farmaceutica Gilead Sciences abbastanza dosi dell’antivirale redmesivir per curare 5000 pazienti affetti da Covid-19. Il farmaco, essendo uno dei pochi trattamenti efficaci contro il virus, è in forte domanda. La casa farmaceutica che lo produce, però, ha stanziato tutte le forniture dei prossimi tre mesi agli Stati Uniti. La Corea del Sud ha annunciato la settimana scorsa che ci sono 33 pazienti in condizioni gravi idonei alla somministrazione per via endovenosa dell’antivirale, che secondo un recente studio clinico aiuterebbe ad accorciare il tempo di guarigione. In una lettera ... Leggi su giornalettismo

