La camicia di Wall Street cerca un salvatore per evitare la bancarotta (Di giovedì 9 luglio 2020) Un botton molto molto in down. Brooks Brothers lo storico marchio di camice newyorkese, dal 2001 in mano a Claudio Del Vecchio, figlio del patron di Luxottica Leonardo, rischia grosso. Il gruppo, primo a introdurre i bottoncini che consentono di fissare il colletto delle camicie, ha fatto ricorso al famigerato “chapter 11”. Non è propriamente un fallimento ma la richiesta di accesso a procedure che proteggono l’azienda mentre cerca di ristrutturarsi per superare una grave crisi. Certo, le cose non vanno bene per quella che in due secoli di storia è diventata un’icona dell’eleganza a stelle e strisce. UN MARCHIO NELLA STORIA – L’azienda è stata fondata nel 1818, e le sue camicie sono diventate una sorta di divisa per i professionisti di Manhattan e sono state indossate da 40 presidenti, tra cui Abramo Lincon ... Leggi su ilfattoquotidiano

La camicia degli anni ruggenti di Wall Street, un frammento dell’America anni 80, del capitalismo greedy che però, con quei due innocui bottoncini, era riuscito a farsi strada anche tra liberal ...

Dal reggimento di Theodore Roosevelt agli scontri di Panama. Bye bye Brooks Brothers, camicia impeccabile per ogni trincea

Nei saldi del gennaio 2020, dopo il Natale 2019 di cui a lungo ci ricorderemo con nostalgia struggente, attratto da uno sconto del 70%, cui si aggiungeva il 10% per il mese del mio compleanno, dettagl ...

