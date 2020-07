La bimba può avere solo una mamma: lo ha deciso il comune di Genova (Di giovedì 9 luglio 2020) A Genova c’è una bambina che ha due anni e mezzo e due mamme. Sono la sua “mamma Sciusciu” e la sua “mamma Eli”. A una di loro, quella non biologica, il comune di Genova ha scelto di togliere il riconoscimento, provando di fatto la bambina della tutela legale di una delle sue due madri. Non riconoscendo quella famiglia omogenitoriale come una vera famiglie e prendendo a bersaglio, come già troppe volte è accaduto nel nostro Paese, solo i bambini. Leggi su vanityfair

