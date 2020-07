La bici elettrica pieghevole con 100 km di autonomia (Di giovedì 9 luglio 2020) Il bonus mobilità stabilito dal governo con contributi fino a 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita (e per gli altri mezzi per la micromobilità elettrica), pur se esaurito in pochi giorni, ha incentivato la vendite e la ripresa di un mercato che, su scala globale, continua a offrire prodotti degni di interesse per i diversi profili di ciclisti. Chi desidera spostarsi in città su due ruote, per esempio, ha una novità che arriva dalla Cina ed è firmata Fiido, brand con sede a Shenzhen già noto agli appassionati per ebike leggere e dure a morire. L’ultima nata è la Fiido D11, realizzata in lega di alluminio e dotata di motore da 250 W per raggiungere i 25 km/h tramite il supporto elettrico. I punti forti, però, sono proprio peso e batteria (inserita nel ... Leggi su wired

