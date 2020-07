Katia Ricciarelli vuota il sacco su Pierluigi Diaco: “Lo hai plagiato”. La replica di lui: “Sei una iena” (Di giovedì 9 luglio 2020) Katia Ricciarelli accusa Pierluigi Diaco di aver plagiato un autore Continua la programmazione di Io e Te, il programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco e con la partecipazione straordinaria di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Il secondo appuntamento settimanale si è aperto parlando dei campi nudisti. Ad approfondire la tematica ci ha pensato la nota soprano che si è divertita a dire come Maurizio Gianotti, autore della trasmissione, ci sia una grande intensa perché persona molto divertente. Tuttavia l’ex moglie di Pippo Baudo ha asserito anche che quest’ultimo è stato un po’ plagiato, deve sempre correre. Ovviamente la donna si è rivolta al padrone di casa, continuando ... Leggi su kontrokultura

