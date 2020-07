Kanye West ha avuto il covid e non sostiene più Trump: la sua Casa Bianca sarà come Wakanda (Di giovedì 9 luglio 2020) A Forbes, Kanye West ha detto di non avere mai votato. Mai una sola volta si è recato alle urne, per esprimere, democraticamente, la propria preferenza politica. Il rapper si è tenuto alla larga da partiti e serietà. Eppure, la scorsa settimana, ha dato notizia di voler correre per la presidenza dell’America. «Il mio partito si chiamerà Birthday Party, perché quando vinceremo sarà il compleanno di tutti», ha detto in un’intervista che si dice essere durata quattro ore. Leggi su vanityfair

