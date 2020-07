Kanye West: "Governerò gli USA come la nazione di Wakanda in Black Panther" (Di giovedì 9 luglio 2020) Dopo la sua annunciata candidatura alla Casa Bianca, Kanye West ha dichiarato di voler governare gli Stati Uniti proprio come è governato Wakanda in Black Panther. Kanye West ha annunciato la sua candidatura per le prossime elezioni alla Casa Bianca e ha affermato di volersi approcciare al governo degli USA con un metodo tutto Marvel, ovvero utilizzando la strategia adottata a Wakanda, nazione fittizia conosciuta nel film Black Panther. Intervistato da Forbes in merito al suo recente annuncio, la star del rap Kanye West ha raccontato di come ai suoi occhi Wakanda sia governato egregiamente e desidera usarlo ... Leggi su movieplayer

