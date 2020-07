Kanye West annuncia il nome del suo partito per le Presidenziali Usa, ancora 30 giorni prima della candidatura ufficiale (Di giovedì 9 luglio 2020) Kanye West annuncia il nome del partito con il quale correrà alle prossime Presidenziali, così come aveva annunciato attraverso un tweet nel quale ha dichiarato di volersi candidare alle prossime elezioni. Le ultime intenzioni sono apparse nell'ultima intervista che il rapper ha concesso a Forbes, nel quale ha spiegato di aver deciso di chiamare il suo partito Birthday Party. Il partito del compleanno, con un'insolita crasi tra "festa" e "partito", si unisce quindi a quello democratico e repubblicano che sono già rappresentati per le prossime elezioni Usa. Il rapper ha anche annunciato di volersi liberare del cappello rosso con la scritta Make America Great Again. Sui ... Leggi su optimagazine

repubblica : Presidenziali Usa 2020: Kanye West annuncia candidatura. Col 'pieno sostegno' da Elon Musk [aggiornamento delle 09:… - SkyTG24 : Usa 2020, il rapper Kanye West annuncia la sua candidatura alle elezioni presidenziali - monicacoguaro : RT @giobandnere: Kanye West pentito del Deep state, ora cristiano e sostenitore di Trump. Totalmente esplicito direi. - natastancaa : Pensavo che la notizia del Birthday party di Kanye West fosse di Lercio e invece è tutto vero? sono scioccobasita - caricarti : Articolo scritto da Kanye West -