Juventus U23-Padova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming, playoff Serie C 2019/2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Juventus U23-Padova è visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in diretta streaming il match del primo turno dei playoff di Serie C 2019/2020. Le squadre scenderanno in campo per contendersi una vittoria fondamentale per continuare a coltivare il sogno promozione. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di giovedì 9 luglio. La partita non sarà visibile in tv, ma solamente in streaming sulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. Leggi su sportface

JuventusFCYouth : #Under23 | Le parole di capitan #Alcibiade verso #JuvePadova ?? Intervista integrale su - JuventusFCYouth : La serata di ieri Marco #Olivieri non se la dimenticherà: in #GenoaJuve ha fatto il suo esordio in @SerieA! Compli… - JuventusFCYouth : Una settimana fa, a quest'ora, la nostra #Under23 vinceva la Coppa Italia di Serie C ???? Riviviamo su… - infoitsport : Juventus U23-Padova in diretta su LIVENow - infoitsport : Juventus U23-Padova: dove vederla in streaming e tv, sarà in chiaro? -