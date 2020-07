Juventus, si complica la trattativa con il Napoli per Milik: Bernardeschi si oppone allo scambio per due ragioni (Di giovedì 9 luglio 2020) La Juventus vuole Milik per l'attacco della prossima stagione, ma la contropartita individuata per lo scambio con il Napoli, Bernardeschi, si oppone per due motivi. FBL-ITA-CUP-Napoli-Juventus-HEALTH-VIRUS La brutta sconfitta di martedì contro il Milan ha reso evidente la necessità della Juventus di aumentare le soluzioni a disposizione di Sarri, soprattutto per quel che riguarda il ruolo di prima punta. Con Dybala squalificato, infatti, è toccato a un Higuain sempre più fuori dagli schemi... Leggi su 90min

ilbianconerocom : #Juve, si complica lo scambio #Milik-#Bernardeschi: ecco perché #Juventus #Napoli - AleGobbo87 : Ma era chiaro che un jolly così (sconfitta #Lazio in #LecceLazio), non lo avremmo mai potuto sfruttare. La… - queenvslytherin : Se la Juventus non si complica la vita non é felice - LucaPacini74 : RT @CalcioPillole: #Calciomercato Secondo @tuttosport, per #Milik il Napoli avrebbe rifiutato dalla Juventus Pellegrini o Romero come con… - CalcioPillole : #Calciomercato Secondo @tuttosport, per #Milik il Napoli avrebbe rifiutato dalla Juventus Pellegrini o Romero com… -

