Juventus, Sarri vuole Jorginho: Ramsey possibile contropartita tecnica (Di venerdì 10 luglio 2020) La Juventus guarda all’imminente futuro e sta iniziando a preparare la prossima stagione. Nell’attuale campionato che sta per volgere al termine una debolezza bianconera è saltata all’occhio: un centrocampo non molto performante. Ecco allora che la dirigenza è pronta ad intervenire in maniera massiccia per rinforzare tale reparto. In questa zona del campo un’operazione importante … L'articolo Juventus, Sarri vuole Jorginho: Ramsey possibile contropartita tecnica Leggi su dailynews24

