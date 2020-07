Juventus, offerto Ramsey al Chelsea per arrivare a Jorginho (Di giovedì 9 luglio 2020) La Juventus è disposta a tutto pur di arrivare a Jorginho: proposto il centrocampista Aaron Ramsey al Chelsea La Juventus avrebbe proposto Aaron Ramsey al Chelsea per arrivare a Jorginho. È questa l’indiscrezione rilanciata dal Daily Express. Il centrocampista italo-brasiliano è il primo obiettivo del tecnico Maurizio Sarri per riequilibrare la mediana bianconera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Juventus offerto Roma, il baby Calafiori diventa un caso: è stato offerto alla Juve! Corriere dello Sport SE CI SEI, BATTI UN COLPO

Non è la prima volta che il classe '97 offre una prestazione tanto sottotono e viene da ... Fermo restando che ovviamente anche Inter e Juventus continueranno a provarci. Adesso, però, a contare è il ...

L'ex Krol tra mercato e Champions: "Milik va tenuto. E al Camp Nou..."

Ha tante offerte e il Liverpool potrebbe raggiungere la cifra giusta ... Gattuso e i suoi non hanno nulla da perdere e se giocheranno come hanno fatto contro la Juventus, nella finale di Coppa Italia, ...

