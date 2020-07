Juventus, nuovo nome sulla fascia destra: Paratici avvia i contatti (Di giovedì 9 luglio 2020) MERCATO Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano anche in Olanda, dove sarebbe stato adocchiato un profilo dell’Ajax. Paratici avvia i contatti. L’obiettivo? Rinforzare le corsie e regalare delle alternative non solo d’esperienza ma anche di grandi prospettive. Mercato Juventus: piace Dest dell’Ajax Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Calciomercato.com Paratici sembrerebbe essersi mosso in maniera decisa per Sergino Dest. Il dirigente della Juve avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del calciatore. Leggi anche: Bellerin Juventus, voci dall’Inghilterra: c’è anche un ... Leggi su juvedipendenza

