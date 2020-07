Juventus, la nuova maglia si tinge di blu: le prime immagini (Di giovedì 9 luglio 2020) La Juventus potrebbe tingersi di blu nella prossima stagione. Svelate le prime immagini di quella che sembra poter essere la divisa della prossima annata... A riportare le anticipazione è La maglia bianconera.caption id="attachment 989119" align="alignnone" width="615" maglia Juventus (twitter)/caption Juventus, la nuova maglia si tinge di blu: le prime immagini ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuova La Juve si veste di blu notte: ecco la nuova maglia da trasferta Tuttosport Il Di Canio meno noto: le esperienze con Juventus, Napoli e Milan

Nell'estate 1994 Di Canio deve far ritorno controvoglia alla Juventus, proprietaria del suo cartellino. Dopo un breve periodo da fuori rosa con i bianconeri, tuttavia, si apre per lui una nuova ...

VIDEO - La Juventus sbarca su Tik Tok: "Dite ''Ciao Juve'' al nostro profilo ufficiale!"

La creazione del profilo ufficiale Juventus permette quindi al Club di raggiungere e interagire con i fans in modo ancora più ampio, raggiungendo un nuovo pubblico ed evolvendosi con loro. Si tratta ...

