Juventus, De Ligt non si ferma: alla Continassa anche nel giorno libero (Di giovedì 9 luglio 2020) Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, si è presentato al centro sportivo anche nel giorno libero Matthijs de Ligt sempre più bianconero. Dopo le prestazioni in campo, che nel corso delle partite sono diventate di livello eccezionale, il difensore olandese si è reso protagonista anche in allenamento. Come riportato da JuventusNews24, l’ex Ajax si è presentato oggi alla Continassa anche nel giorno libero concesso da Maurizio Sarri. De Ligt era squalificato contro il Milan, ma dovrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa contro l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

