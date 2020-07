Juventus, Dagospia: “Rivoluzione in casa bianconera, Paratici verso le dimissioni” (Di giovedì 9 luglio 2020) Possibile rivoluzione in casa Juventus? È l’indiscrezione riportata da Dagospia che traccia un panorama davvero poco ipotizzabile fino a qualche mese fa. Tre ipotesi per il presidente Andrea Agnelli, particolarmente non soddisfatto in merito all’evoluzione della stagione 2019-20 affidata nelle mani di Paratici e Sarri. La prima, anche se piuttosto difficile, è quella riguardante il ritorno di Marotta dopo qualche attrito con Conte all’Inter. La seconda invece riguarda la possibile promozione di Albanese a ruolo di ad, l’attuale responsabile della comunicazione. Mentre la terza è quella che riguarda la promozione di Cherubini con conseguenti dimissioni da parte dell’attuale ds Paratici, reo di avere spinto Allegri all’addio per poi virare su Sarri. Leggi su sportface

