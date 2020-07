Juventus Atalanta probabili formazioni, torna Dybala: fuori Danilo (Di giovedì 9 luglio 2020) Juventus Atalanta probabili formazioni – Sfida tosta per la Juventus. Sabato all’Allianz Stadium di Torino, alle 21.45, andrà in scena Juventus Atalanta. Sfida al vertice, con gli uomini di Gasperini reduci da 12 vittorie consecutive e che tenteranno l’assalto alla vetta. Se il Gasp dovesse battere Sarri, si ritroverebbe a -6 dal primo posto. Juventus che invece non può più sbagliare. Dopo lo scivolone contro il Milan, questa Atalanta è uno scoglio enorme da superare. CR7 e compagno proveranno a tornare alla vittoria. Juventus Atalanta probabili formazioni, chi gioca Dopo la delusione di San Siro, Sarri ... Leggi su juvedipendenza

