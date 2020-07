Juventus, 40 milioni per strappare il gioiello di Serie A ad una big (Di giovedì 9 luglio 2020) La Juventus ha un piano B, anzi un piano A. A come Allan. Il centrocampista del Napoli è entrato nell'orbita dei bianconeri. Conscia delle difficoltà ad arrivare al cartellino di Paul Pogba, la Vecchia Signora avrebbe individuato nel giocatore brasiliano classe 1991 l'obiettivo numero uno per la prossima sessione di mercato.Juventus: 40 milioni per Allancaption id="attachment 797562" align="alignnone" width="690" Allan (getty images)/captionAllan sembra poter diventare un possibile rinforzo per il centrocampo della Juventus della prossima stagione. Come riportato 7 Gold, il giocatore del Napoli sarebbe molto gradito a Maurizio Sarri, che lo ha già allenato all'ombra del Vesuvio. I bianconeri potrebbero muoversi con un'offerta importante che si aggira attorno ai 40 milioni di euro, ... Leggi su itasportpress

