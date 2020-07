Jennifer Aniston e Brad Pitt, il matrimonio era finto? La verità dopo anni (Di giovedì 9 luglio 2020) Il matrimonio tra Jennifer Aniston e Brad Pitt ha fatto sognare intere generazioni, prima che i due si separassero per prendere strade diverse. Lui in seguito ha sposato l’attrice Angelina Jolie, con cui ha costruito una famiglia numerosa. E anche la Aniston è andata avanti con la sua vita, dopo un divorzio che è sembrato a tutti doloroso. Ma se fosse stato tutto finto? Le ultimissime dichiarazioni della star di Hollywood non lasciano dubbi. Il matrimonio tra Jennifer Aniston e Brad Pitt Era il 1998 quando Jennifer Aniston ha conosciuto Brad Pitt ... Leggi su velvetgossip

Jennifer Aniston choc: "Le nozze con Brad Pitt? Finte e costruite dai media"

