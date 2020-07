Italia campione del mondo 14 anni fa, Lippi: “Un gruppo fantastico” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Oggi è il 14esimo compleanno del Mondiale del 2006, una grande cavalcata, una grande avventura che ho avuto l’onore e il piacere di fare con calciatori fantastici“. Nel 14° anniversario del trionfo al Mondiale 2006 in Germania, l’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana Marcello Lippi ha voluto mandare un messaggio speciale per celebrare una ricorrenza emozionante. “Voglio salutare tutti i giocatori, indistintamente – ha aggiunto Lippi -. Addirittura uno gioca ancora (Gigi Buffon ndr), è un fenomeno e come tale fa cose fenomenali, chissà per quanti anni giocherà ancora. Tanti di loro poi tanti sono rimasti nel calcio e sono diventati allenatori importanti“. Leggi su sportface

