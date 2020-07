Italia 90, 30 anni dopo – Da Montezemolo a Carraro fino a Nitto Palma: gli ‘eroi al contrario’ del Mondiale hanno fatto carriera (Di giovedì 9 luglio 2020) Gli occhi spiritati di Schillaci per un rigore non dato. La serpentina di Baggio contro la Cecoslovacchia. Le feste in piazza dopo le vittorie azzurre. Notti magiche prima della serata tragica. Napoli divisa. Maradona e Caniggia e Goycochea. Poi l’uscita sbagliata di Zenga e la delusione, forse la più grande di sempre, per l’eliminazione in semifinale. Sono le immagini di copertina di un ipotetico libro dal retrogusto amaro. Titolo possibile: ‘Mondiali Italia ’90, storia di un’occasione persa’. Perché l’eredità del torneo non si misura con il misero terzo posto della nazionale di Vicini. Il flop fu soprattutto organizzativo: tra costi esplosi e ritardi, le opere realizzate (almeno quelle che non sono state abbattute) erano e restano l’emblema dello spreco. Eppure fu un’edizione ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : 14 anni fa l'Italia saliva sul tetto del mondo. FOTO - marcodimaio : È stato il presidente della Repubblica più amato dagli italiani, quello eletto con il consenso più ampio (82%) e co… - ilariacapua : Oggi è il 5 luglio 2020. Sono passati quattro anni dal mio proscioglimento dall'accusa di procurata epidemia ed al… - ilsintetico : @AndreaMusitanoG Sono in Italia da poco anni. Sii passiente - DM_Christian : @CarloCalenda Beh certo, pensa un giovane di 20 anni in Italia che grande scenario politico ha di fronte: Prodi che… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia anni L'Italia ci metterà 5 anni a riprendersi dalla crisi, secondo Prometeia AGI - Agenzia Italia Roma, l’offerta del Vicariato: "Mancano aule? Fate lezione in parrocchia"

Cronaca Scuola a Roma, prof a caccia di banchi di ARIANNA DI CORI E VALENTINA LUPIA Quella della diocesi di Roma è la prima iniziativa concreta in Italia di ... per 20 anni preside di diversi ...

Fondazione Symbola ed Enel presentano "100 Italian E-Mobility Stories 2020"

(Teleborsa) - Dai grandi studi di design impegnati a ridefinire forme e stile dei veicoli del futuro, ai produttori di componenti chiamati ad alleggerire il peso dei veicoli grazie all'impiego di nuov ...

Cronaca Scuola a Roma, prof a caccia di banchi di ARIANNA DI CORI E VALENTINA LUPIA Quella della diocesi di Roma è la prima iniziativa concreta in Italia di ... per 20 anni preside di diversi ...(Teleborsa) - Dai grandi studi di design impegnati a ridefinire forme e stile dei veicoli del futuro, ai produttori di componenti chiamati ad alleggerire il peso dei veicoli grazie all'impiego di nuov ...