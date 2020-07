Ischia Film Festival, 40 mila spettatori virtuali da ogni parte del mondo (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Na) – La diciottesima edizione dell’Ischia Film Festival, l’evento internazionale dedicato al mondo del cinema, si è conclusa sabato scorso e ha registrato numeri da capogiro. Infatti, a causa delle normative anti-covid che hanno portato ad una diminuzione degli spettatori dal vivo, l’Ischia Film Festival ha ideato una versione ibrida che ha riscosso grande successo. Ottocento spettatori dal vivo, il massimo consentito, e circa 40 mila sulla piattaforma online, dove sono stati proiettate le cinquantacinque opere in concorso. Dall’Iran alla Turchia, dall’India al Canada, il pubblico virtuale proviene da 65 paesi differenti, ... Leggi su anteprima24

Ischia Film Festival, spettatori virtuali da 65 Paesi

(ANSA) - NAPOLI, 08 LUG - Ottocento spettatori dal vivo, il massimo consentito per le normative anti-Covid, e circa 40 mila sulla piattaforma online, dove sono stati proiettate le opere in concorso

A Paolo Ruffini il premio Ischia Carlo Vanzina

ISCHIA, 08 LUG - A Paolo Ruffini va il premio 'Ischia Carlo Vanzina - Principe della Commedià che sarà consegnato all'attore nel corso della 18/a edizione dell'Ischia Global Film & Music Festival

