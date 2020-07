Irripetibili insulti razzisti a donna di colore: ufficiale lo svincolo per Marco Rossi dal Monregale Calcio (Di giovedì 9 luglio 2020) Ci sono nuovi importanti risvolti per quanto concerne la storia di Marco Rossi, il calciatore del Monregale Calcio che negli ultimi giorni è diventato suo malgrado famoso a causa di un video pubblicato sui social in cui si ascoltano ripugnanti insulti razzisti ad una donna di colore. Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la notizia relativa alla sua sospensione, ma ora la società che deteneva il suo cartellino ha deciso di non attendere oltre e di inserire il ragazzo nella lista degli svincolati. Cosa ha combinato Marco Rossi del Monregale Calcio In particolare, Marco Rossi del Monregale Calcio ... Leggi su bufale

Sono frasi indegne e che fanno rabbrividire, quelle pronunciate da un giovane calciatore, Marco Rossi, tesserato col Monregale Calcio. Il 19enne attraverso una serie di Instagram Stories ha dato sfogg ...

