Inter | ecco lo sponsor di manica | 10 milioni a stagione da IC Markets

L'Inter ha trovato il suo sponsor di manica Continua l'espansione sul piano finanziario dell'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre alla ricerca di un nuovo main sponsor per sostituire Pirelli ha trovato un accordo con la società finanziaria di Sidney, la IC Marckets che diventerà il primo sponsor di manica della squadra nerazzurra. La collaborazione con la società finanziaria australiana inizierà dalla prossima stagione e, secondo il quotidiano torinese, dovrebbe garantire un'introito di 10 milioni di euro a stagione nelle casse della società nerazzurra.

