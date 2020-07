Insufficienza della valvola tricuspide: a Maria Cecilia Hospital, per la prima volta in Italia, si interviene con la Triclip [GALLERY] (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Insufficienza tricuspidale è una patologia caratterizzata da un malfunzionamento dell’omonima valvola cardiaca. Tale condizione è associata ad una scarsa qualità di vita e a un quadro clinico complesso. A Maria Cecilia Hospital di Cotignola (RA), ospedale di Alta Specialità accreditato con il SSN, si opera la tricuspide, per la prima volta in Italia, utilizzando l’innovativa Triclip, una clip che, posizionata in maniera mininvasiva da una vena della gamba, ripara i lembi della valvola. Tale procedura ripristina la normale chiusura della valvola ad ogni battito del cuore, in modo tale ... Leggi su meteoweb.eu

USBCommercio : Omicidio Abdelsalam, il tribunale di Piacenza assolve l’autista del Tir. I legali della famiglia e di USB annuncian… - giovannibrenteg : @BeppeMarottaMa1 Il secondo infortunio è dovuto al rientro affrettato dal primo (per la grave insufficienza della n… - DondiegoSospeso : @Alex_Cavasinni @bobmch84 E queste invece quella della rosea dopo la sconfitta col Bologna... strano, anche l'Inter… - matte051 : Io non rido perché per colpa di un Listening a fine maggio in cui presi 2, DUE (unica insufficienza di tutto l’anno… - UnFiloperlaVita : Il ns percorso per ottenere l’inclusione della #IICB – insufficienza intestinale cronica benigna, nell’elenco delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Insufficienza della Insufficienza della valvola tricuspide: a Maria Cecilia Hospital, per la prima volta in Italia, si interviene con la Triclip Ravennawebtv.it Dolore al polpaccio? Non sempre la colpa è del «classico» crampo e non va sottovalutato

Il polpaccio è uno dei muscoli più spesso interessati da crampi, ma il dolore in questa area può avere anche origine da altre cause, muscolari e non. I muscoli che compongono il polpaccio sono importa ...

Tecnica ASCOT per il ringiovanimento ovarico: la nuova frontiera

Il ringiovanimento ovarico è una procedura che aiuta le coppie che desiderano avere un figlio. È indicata per donne che hanno difficoltà di concepimento a causa di menopausa precoce, età avanzata e ba ...

Il polpaccio è uno dei muscoli più spesso interessati da crampi, ma il dolore in questa area può avere anche origine da altre cause, muscolari e non. I muscoli che compongono il polpaccio sono importa ...Il ringiovanimento ovarico è una procedura che aiuta le coppie che desiderano avere un figlio. È indicata per donne che hanno difficoltà di concepimento a causa di menopausa precoce, età avanzata e ba ...