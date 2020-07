In Costa d’Avorio muore il primo ministro candidato alla presidenza (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – Lutto e incertezza in Costa d’Avorio per la morte di Amadou Gon Coulibaly, primo ministro nonché candidato del partito di governo alla presidenza in vista delle elezioni in programma a ottobre.MUORE UN “UOMO DI STATO LEALE” Leggi su dire

