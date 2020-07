Imbarazzo a La vita in diretta estate, Sandra Milo fa calare il gelo: “Ve lo mettete nel reggiseno” (Di giovedì 9 luglio 2020) Sandra Milo e il consiglio imbarazzante a La vita in diretta estate Al termine del secondo appuntamento settimanale de La vita in diretta estate, i due conduttori Marcello Masi ed Andrea Delogu si sono collegate con le inviate speciali del rotocalco di Rai Uno. Stiamo parlando di Sandra Milo e Debora Ergas. Stavolta madre e figlia si sono recate in una località marittima meravigliosa, ovvero Sorreno nella costiera amalfitana. E proprio in quel posto le due donne hanno mostrato al pubblico della prima rete la freschezza del pesce appena pescato e ovviamente le leccornie del territorio, tra questi anche i famosi limoni. A tal proposito la Milo ha dato un consiglio davvero imbarazzante: “Se ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : “Nel reggiseno…”. La vita in diretta estate, Sandra Milo: la frase che mette in imbarazzo tutti - infoitcultura : Sandra Milo: 'Se ve lo mettete nel reggiseno' imbarazzo a La vita in diretta - atlashelpus : e cristo mi sarei sopportato pure l'imbarazzo di stare a casa del mio ex pure di non stare qui in Italia per tutta… - berenicegalatea : @SnbStefanynico @BurkeSignor @Annalagavo @CTag25 @______Pepe_ @MarcelloLyotard @cigolionocingue @camillaretuitta… - t4eminie : improvvisamente mi prende l'imbarazzo quindi addio ti amo sei la mia vita -