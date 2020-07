Imbarazzo a La vita in diretta estate, Andrea Delogu respinge i complimenti di Masi: “Fai così con tutte” (Di giovedì 9 luglio 2020) Andrea Delogu spedisce al mittente i complimenti di Marcello Masi Chi ha seguito l’ultima stagione de La vita in diretta ha visto le battutine che Alberto Matano e Lorella Cuccarini si scambiavano durante la conduzione del rotocalco di Rai Uno. A fine edizione però, sono venuti a galla tutti retroscena su una coppia televisiva che si sopportava solamente davanti alle telecamere. Ora che è iniziata la versione estiva del contenitore, il pubblico inizia a sospettare che tra Marcello Masi e Andrea Delogu non corre un buon sangue come vogliono far credere loro. Un esempio lampante lo abbiamo avuto nella puntata in onda mercoledì 8 luglio 2020 quando il padrone di casa si è voluto complimentare con la ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : “Nel reggiseno…”. La vita in diretta estate, Sandra Milo: la frase che mette in imbarazzo tutti - infoitcultura : Sandra Milo: 'Se ve lo mettete nel reggiseno' imbarazzo a La vita in diretta - atlashelpus : e cristo mi sarei sopportato pure l'imbarazzo di stare a casa del mio ex pure di non stare qui in Italia per tutta… - berenicegalatea : @SnbStefanynico @BurkeSignor @Annalagavo @CTag25 @______Pepe_ @MarcelloLyotard @cigolionocingue @camillaretuitta… - t4eminie : improvvisamente mi prende l'imbarazzo quindi addio ti amo sei la mia vita -