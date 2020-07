Il turismo italiano è in ginocchio: a giugno -80% di presenze negli alberghi (Di giovedì 9 luglio 2020) Mentre il governo continua a fare lo slalom tra una riunione, un vertice, qualche giorno di Stati Generali e feroci meeting in cui cercare di riportare l’armonia in una maggioranza giallorossa sempre meno coesa, il Paese si trova a fare i conti con le conseguenze devastanti della crisi economica figlia dell’emergenza coronavirus. Con il settore del turismo, in particolare, colpito più di tutti gli altri, messo letteralmente in ginocchio da una pandemia che ha fatto precipitare il volume di affari proprio in quei mesi durante i quali solitamente gli operatori possono contare su maggiori entrate. Il mese di giugno, in questo senso, è stato emblematico: in 30 giorni nel mercato turistico alberghiero si è infatti registrato un calo delle presenze dell’80,6% rispetto ... Leggi su ilparagone

Mov5Stelle : Da oggi parte il #BonusVacanze per incentivare il turismo italiano ?? ?? Per effettuare la domanda è necessario sca… - StartupBootIt : Giugno nerissimo per il turismo italiano: -80% di vacanzieri - marco_disca : RT @Euroscettici: Mercato turismo italiano nel mese di Giugno crolla dell’80% (Federalberghi). Che aspettate?#GovernodellaVergogna - Euroscettici : Mercato turismo italiano nel mese di Giugno crolla dell’80% (Federalberghi). Che aspettate?#GovernodellaVergogna - w_n_compass : “Perché col patrimonio artistico italiano basta specializzarsi nel turismo e si fanno un mucchio di sghèi!” ed idio… -