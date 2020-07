Il teaser del nuovo film della saga di Halloween (Di giovedì 9 luglio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=rHhZDYVoV7w Bastano poche note della musichetta ossessiva che si sente all’inizio della clip qui sopra per far venire i brividi e catapultare gli spettatori nell’inquietante mondo di Halloween. La saga horror creata da John Carpenter e che vede come protagonista il serial killer sfigurato Micheal Myers ha, infatti, in serbo per i suoi appassionati un nuovo capitolo intitolato Halloween Kills, di cui è stato distribuito in queste ore il primo teaser. Si tratta della dodicesima pellicola di questa serie, anche se funge da sequel diretto di Halloween, il film del 2018 che si ricollegava a quello originale del 1978 cancellando tutti i seguiti successivi e riprendendo come ... Leggi su wired

