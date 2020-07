Il rischio tensioni è concreto. Lamorgese: “A settembre e ottobre vedremo gli esiti di questo periodo di grave crisi economica” (Di giovedì 9 luglio 2020) “A settembre e ottobre vedremo gli esiti di questo periodo di grave crisi economica che ha colpito le aziende e i cittadini, ma il governo ha posto in essere tutte le iniziative necessarie per evitare che ci siano conseguenze di tipo sociale. Il rischio però è concreto, tanto che vedo oggi anche un atteggiamento di violenza nei confronti delle nostre forze di polizia, a cui deve andare il ringraziamento mio e di tutti gli italiani”. E’ quanto ha detto ad Agorà Estate il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Non possiamo ignorare la possibilità di un ritorno del virus – ... Leggi su lanotiziagiornale

