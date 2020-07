"È il punto di non ritorno". Ecco perché Pierluigi Diaco si è cancellato dai social - (Di giovedì 9 luglio 2020) Novella Toloni Dopo le recenti polemiche il conduttore ha deciso di dire addio ai social network cancellando i suoi profili ma non prima di aver lasciato un ultimo piccato messaggio è una storia infinita quella che, da giorni, sta coinvolgendo Pierluigi Diaco. Dopo la polemica con Alberto Matano (in difesa di Lorella Cuccarini) e i discutibili atteggiamenti tenuti con alcuni ospiti e autori del suo programma "Io e Te", il conduttore di Rai Uno ha deciso di fare un passo indietro. Con un post condiviso sui suoi profili social, il conduttore ha deciso di dire addio ai social network, dove da giorni è bersaglio di critiche e attacchi. "Ci ho pensato molto", così Pierluigi ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : È punto