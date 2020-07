Il primo (e unico) royal wedding dell’estate: la principessa si è sposata. Foto (Di giovedì 9 luglio 2020) E royal wedding fu. L’unico di questa estate 2020 che ha visto rimandare matrimoni su matrimoni, anche di ‘comuni mortali’ per via dell’emergenza sanitaria. Ma seppur ristretto, con pochi invitati, ma in compenso molto romantico e nel rispetto delle regole di distanziamento, questo è stato celebrato eccome. La grande festa, invece, si farà non appena possibile ma, a meno di colpi di scena, resta l’unico matrimonio reale di questa stagione. Com’è noto le nozze di Beatrice di York sono state rinviate, ma la principessa Raivah di Giordania, sorella per parte di padre dell’attuale re Abdullah II, marito della bellissima Rania, dopo aver posticipato il suo grande giorno inizialmente previsto ad aprile, è andata a nozze con la sua dolce ... Leggi su caffeinamagazine

bambinogesu : Separate due gemelle siamesi unite per la testa. È il primo intervento di questo tipo in Italia e, probabilmente, l… - DarioNardella : Il primo evento all’#Isolotto dopo il coronavirus, non potevamo chiedere di più: questi ragazzi hanno realizzato un… - graziano_delrio : Bisogna fare presto perché - nell’emergenza - l’ulteriore riduzione della nascita è un segnale preoccupante. L’asse… - Spiaze97 : @RisorgINT Quoto assolutamente, il primo da vendere è Bastoni, non certo Skriniar, l’unico con le palle in questa rosa - CulturaComPg : questa sera primo appuntamento per i piu' piccoli #tieffeu #perugia - ore 21.15 - Ingresso unico: € 6, 00 - Prenot… -

Ultime Notizie dalla rete : primo unico Hublot lancia il Big Bang Millennial Pink Adnkronos CHI SCEGLIE IL TEST SIEROLOGICO? DONNE E LAVORATRICI AL PRIMO POSTO

A poco più di un mese dall'inizio dell'attività, l'Ospedale Koelliker di Torino pubblica una prima fotografia sul mondo dei test ... L'Ospedale Koelliker esegue unicamente il dosaggio delle IgG ...

Hublot lancia il Big Bang Millennial Pink

NYON, Switzerland, 9 luglio 2020 /PRNewswire/ -- In un mondo in costante evoluzione, Hublot resta fedele alla sua filosofia, ovvero essere primo, unico e differente. Si alza il sipario sul nuovo Big ...

A poco più di un mese dall'inizio dell'attività, l'Ospedale Koelliker di Torino pubblica una prima fotografia sul mondo dei test ... L'Ospedale Koelliker esegue unicamente il dosaggio delle IgG ...NYON, Switzerland, 9 luglio 2020 /PRNewswire/ -- In un mondo in costante evoluzione, Hublot resta fedele alla sua filosofia, ovvero essere primo, unico e differente. Si alza il sipario sul nuovo Big ...